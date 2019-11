Mäkinen andis vihje, keda ta sooviks uuel hooajal Toyotas sõitmas näha

Tänavu Toyotale individuaalse maailmameistritiitli toonud Ott Tänak sõlmis eelmisel kuul järgmiseks kaheks aastaks lepingu Hyundaiga ning Mäkinen pole eestlase asemele veel kedagi palganud. Ka kahe teise senise Toyota sõitja - Jari-Matti Latvala ja Kris Meeke`i - olukord on lahtine.

"Mulle meeldiks näha soomlast sõitmas Soome meeskonnas. Kuid me pole veel ühtegi suurt otsust vastu võtnud," kinnitas Mäkinen Rallit.fi-le.

Pole kindel, kas Mäkinen vihjas Latvalale, sest pikka aega on spekuleeritud, et Toyota on huvitatud ka noore soomlase Kalle Rovanperä palkamisest.

Mäkinen pidi teisipäeval Jaapanist Austraaliasse reisima, kuid kuna hooaja viimane etapp jäeti laastavate metsatulekahjude tõttu ära, jääb soomlane Jaapanisse edasi.

"Järgmisel nädalal on meil siin Jaapanis tihe programm. Liigume siis kõigil teemadel edasi. Anname teile teada, kui midagi on otsustatud," lisas Mäkinen.

Kui Hyundai ja Citroeni meeskonnal on uueks hooajaks sõitjad paigas, siis lisaks Toyotale on olukord lahtine ka M-Spordis.