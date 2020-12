Mäkinen andis Latvala tiimibossiks määramisele üsna sapise kommentaari

Mäletatavasti teatas Toyota juba septembris, et senine juht Tommi Mäkinen lahkub meeskonna juhi kohalt ning temast saab Toyota Mootorispordiosakonna nõunik.

Kui Soome ralliportaal Rallit.fi uuris Mäkinenilt, kas Latvala määramine on õige otsus, vastas endine tiimiboss: "Ma ei saa selles osas kuidagi seisukohta võtta. Teised inimesed on selle otsuse teinud. Ju nad on analüüsinud, et see on hea samm. Ma ei saa rohkem midagi öelda selle kohta, kas ta on õige valik või mitte. Ilmselt aeg näitab, kuidas läheb."

Kas Latvala võis seetõttu valituks osutuda, et tal on Toyota presidendi Akio Toyodaga head suhted? "Ma ei tea, mis on selle otsuse taga," jäi Mäkinen napisõnaliseks.

Küsimusele, milliseid näpunäiteid ta Latvalale meeskonnajuhi rollis annaks, ütles Mäkinen: "Esmalt peab tiimi sisse minema ja vaatama, mida seal tehakse. Jari-Matti pole selles meeskonnas olnud ega jälginud, kuidas kõik töötab. Esmalt tulebki uurida, mida see töö endast tähendab. Jari-Matti on seda jälginud siiani teiselt poolt esiklaasi."

Latvala kõrval jätkab Toyota spordidirektorina Kaj Lindström, keda just varasemalt kõige tihedamalt pealiku kohaga seostati. Juhtkonda kuulub veel Yuichiro Haruna, kes on Toyota WRC tiimi projektijuht ning Tom Fowler, kes jätkab tehnilise direktorina.