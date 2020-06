Mäkinen alustab Ogier'ga läbirääkimisi: minu silmis on tema jaoks järgmisel aastal koht olemas

Tänavuseks hooajaks Toyotasse siirdunud Ogier rääkis pikalt, kuidas 2020. aasta jääb tema jaoks autoralli MM-sarjas viimaseks. Kuid juba aprillis tunnistas ta, et koroonaviiruse pandeemia tõttu sassi löödud võistluskalender on pannud teda oma otsust üle kaaluma.

DirtFishi teatel on nüüdseks jõudnud asjad nii kaugele, et Ogier on valmis Mäkineniga koostöö pikendamist arutama. Nimelt alustab Toyota sel nädalal taas Yaris WRC testimisega, mis tähendab, et Soome tuleb kohale ka Ogier.

"Loomulikult ei sõltu otsust ainult minust," sõnas neljakordne ilmameister Mäkinen. "Peame suhtlema inimestega ning ootan väga Sebastieniga rääkimist. Kui minu käest küsite, siis on tema jaoks järgmiseks aastaks koht olemas. Kui ma ise lõpetasin karjääri, tundsin kindlasti juba aasta hiljem, et lõpetasin liiga vara."

"Võib-olla tunneb Sebastien juba sama! Eks aeg näitab," jätkas Mäkinen. "Ehk on ta olnud nüüd spordist eemal ning valmis rohkem rallit sõitma."

"Loomulikult ei oleks ma kunagi oodanud, et lõpetan karjääri sellise aastaga," rääkis Ogier kuu aega tagasi. "Vaatame, mis tänavusest aastast saab, kuid kui hooaeg jääb poolikuks, siis võin kaaluda veel ühe aasta kaasa tegemist."

Kui Ogier leping Toyotaga lõppeb koos tänavuse aastaga, siis Elfyn Evans ja Kalle Rovanperä on meeskonnaga seotud kuni järgmise hooaja lõpuni.