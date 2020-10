Mainekas ralliportaal: WRC-sari võib lõppeda juba sel nädalavahetusel!

Kuigi hetkeseisuga peaks hooaja lõpuetapp toimuma novembris Belgias, on Ypresi ralli kohale tõusnud kasvava koroonaohu tõttu tõsine ärajäämisoht.

Näiteks on Flandria jalgratta velotuuri korraldajad muutnud võistluse trassi sedasi, et vältida Grote Markti linnakest, kuhu on planeeritud WRC etapi hoolduspark.



Lisaks koroonajuhtumite arvu kasvule Madalmaades tekitab Belgia ralli toimumisele muret Euroopas ühe enam levivad reisipiirangud.

Ypressi ralli kõrge ametnik ütles aga DirtFishile: „Meil pole probleeme Belgia valitsuse ega piirkondadega. Oleme väga kindlad, et üritus toimub. "



WRC ja rahvusvaheline autoliit FIA üritavad samal ajal sõlmida viimase hetke kokkulepet Itaalia autospordiliiduga, et pidada detsembris üks etapp veel ka Monzas.



DirtFishi andmetel on aga FIA ja Itaalia ralli korraldajate nägemus väga erinev selles osas, kui palju tuleks Sardiinia ja Monza etapi eest raha välja käia.