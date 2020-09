Maineka ralliportaali ajakirjanik kiitis Rally Estoniat, kuid tõi tulevikku silmas pidades välja ka ühe murekoha

"Peame kiitma Rally Estonia korraldajaid selle eest, mida nad teha suutsid. Kaheksa nädalat tagasi poleks see üritus mitte ühelgi kujul toimunud, kuid kahe kuuga suutsid nad teha sellest esimese MM-ralli, kus olid ka täiesti uued protokollid. Braavo," kiitis Barry korraldajaid. "Kui rallist endast rääkida, siis sel on potentsiaali saada üheks klassikuks - juhul, kui see veel kalendrisse naaseb."

"Kiiretel teedel oli näha sarnasusi nii Soome kui Poola rallidega. Kohati meenutas tiheda metsaga ala isegi Austraalia etapi džunglit. Need sarnasused võivad aga saada Rally Estoniale saatuslikuks. Järjekordne kruusaralli Euroopas on viimane asi, mida WRC vajab ning lihtne on väita, et potentsiaalselt lühendatud 2021. aasta kalendris pole ruumi nii Eesti kui Soome etapile. Soome ralli asendamine Eestiga oleks pehmelt öeldes julge samm, aga Eesti autoralli maailmameistri jõudu ei tasu alahinnata," sõnas Barry, jätkates seejärel Rally Estonial võidutsenud Ott Tänaku kiitmist.

"Rääkige M-Spordis ükskõik kellega ja nad ütlevad, kui hea on Tänak WRC autode arendamises," jätkas ralliajakirjanik. "Mäletate 2017. aasta Ford Fiesta WRC-d? Sellega võideti kõik, mida võita andis. Toyotas veedetud aja jooksul oli just Tänak see - mitte Jari-Matti Latvala, kes oli seal ühe lisa-aasta olnud -, kes võttis Yaris WRC ja tegi sellest masina, mis tundus puutumatu."

Barry sõnul teeb Tänak nüüd sama Hyundaiga. "Ott jäi tagasihoidlikuks, kui temalt küsiti, kui palju oli temal rolli Hyundai masina positiivses arengus teedel, mida peeti Toyota territooriumiks. Ta kiitis inseneride tööd."

"Insenerid vajavad aga suunda ja Tänak on selle neile andnud. Tiimikaaslane Thierry Neuville on kogu praeguse WRC masina põlvkonna olnud Hyundai sõitja, kuid auto ei ole kunagi varem tundunud sellisel kiirel võistlusel konkurent," kirjutas Barry.

Barry kõiki mõtteid ja tähelepanekuid Rally Estoniast saab lugeda DirtFishi veergudelt.