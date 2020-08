Mads Östberg andis lootust, et üks autotootja võib MM-sarjaga taasliituda

Prantsuse autotootja lahkus MM-sarjast mullu, kui Sebastien Ogier otsustas pärast Ott Tänaku Hyundaisse siirdumist kolida Citroëni masinast Toyotasse.

Citroëni meeskond valitses WRC-sarja aastatel 2004-2012, kui Sebastien Loeb võitis koguni üheksa maailmameistritiitlit järjest. Viimastel hooaegadel ei suutnud Citroën C3 WRC aga oma eelkäijate - Xsara, C4 ja DS3 WRC – edu korrata ning võitis kolme aasta jooksul Loebi, Ogieri ja Kris Meeke`i juhtimisel vaid kuus MM-rallit.

Östberg, kes jõudis 2018. aastal C3 WRC-ga kahel korral poodiumikohale, usub, et Prantsusmaa autotootja ihkab MM-sarja tagasi. Kõige varem võiks see juhtuda 2022. aastal.

"Ma ütlen Citroënile iga kord, kui nendega suhtlen, et minu jaoks oleks kõige suurem nauding, kui ma saaks olla osaline nende MM-sarja naasmise juures,” sõnas norralane DirtFishile.

"Mõistagi sõltub see paljuski uutest regulatsioonidest. Ma arvan, et koroonaviirus on tõstatanud FIA jaoks mõned küsimärgid, kuidas nad tahavad edasi minna ning ma usun, et nad teevad regulatsioonides mõned muudatused, et rohkem tootjaid sarjaga liituks. Ja kui meil on õnne ja maailm on täiuslik, siis on ehk Citroën üks neist," arutles Östberg.

Küsimusele, kui tõenäoliseks ta Citroëni taasliitumist peab, vastas norralane: "Ütlen oma sisetunde põhjal, et selle toimumiseks on võimalus olemas. Kuid ilmselgelt ma ei tea, milline on Citroën Racingu motivatsioon rallis jätkata, kuid ma arvan, et nad tahavad seda teha sarnaselt minule kõrgeimal tasemel."