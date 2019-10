Maailmameister Ott Tänak: olen tavaline isa, kes on pühendnud Toyotaga sõitmisele

„Olen lihtsalt tavaline isa, kes on pühendunud Toyotaga sõitmisele. Ma ei ole parim inimene iseenda kirjeldamiseks,“ sõnas Tänak.

Loomulikult uuriti eestlaselt ka tuleva hooaja töökoha kohta. „Arvatavasti saabub lahendus järgmise kahe nädala jooksul. Enne Austraalia rallit peaks kõik selge olema,“ avaldas värske maailmameister, keda on mitme väljaande spekulatsioonide kohaselt seostatud Hyundaiga.

Teemaks tuli ka Tänaku populaarsus Eestis. „Eesti on väike riik. Kõik tunnevad siin kõiki. Ma ei tunne end staarina. Loomulikult jälgivad palju eestlased rallit, kuid mina keskendun enda tööle. Ma ei ole mingi kangelane. Loomulikult on aga tähtis, et eestlane on nüüd autoralli maailmameister. Siiski on meil sportlasi, kes on võidutsenud ka olümpiamängudel ning teinud seda palju suurematel spordialadel,“ ei tahtnud Tänak enda saavutust ülemäära suureks puhuda.

Hispaanlasest ajakirjanik uuris ka eestlase läbisaamise kohta Dani Sordoga. Kui kuulujutud peaksid tõele vastama, siis sõidavad Tänak ja Sordo tuleval hooajal koos Hyundai ridades. Seejuures andis Tänak Sordo nimega seoses ka omavärase vihje.

„Ta on mulle alati meeldinud. Ta on kindlasti üks pilootidest, kellega tahaksin koostööd teha,“ tunnistas Tänak, kes soovis juba mullu, et hoopis Toyota tooks hispaanlase tema meeskonnakaaslaseks. „Ta tegi Citroenis sõidetud hooaegadel väga head tööd. Sama tööd on ta jätkanud Hyundais. Tal on palju kogemusi ja kõigiga väga sõbralik. Ma ei saa välistada võimalust, et oleme tulevikus meeskonnakaaslased.“