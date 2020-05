Maailma parimaks rallisõitjaks valitud Carlos Sainz: mõlemal Sebastienil on minust rohkem tiitleid, kuid sõidus saab olla ainult üks võitja

Finaalis edestas Sainz autoralli üheksakordset maailmameistrit Sebastien Loebi. Poolfinaalis langes tema vastu välja kuuekordne ilmameister Sebastien Ogier.

"Arvan, et tulemusele aitasid kaasa minu triumfid Dakari rallil kolme erineva autoga," sõnas Sainz, kes on kuulsal kõrberallil võidutsenud 2010., 2018. ja 2020. aastal. "Võib-olla hindavad inimesed minu kirge ja pühendumist spordi vastu. Olen sõitja kuni päevani, mil suren. Kui ma Dakaril osalemisega kunagi lõpetan, siis ilmselt hakkan võtma osa historic-klassi sarjadest."

"Ma pole Sebastieniga rääkinud, aga ta teab, mida ma arvan," jätkas hispaanlane. "Mul on suur austus tema vastu. Ta on võitnud palju rohkem tiitleid kui mina, täpselt samamoodi on ka Ogier. Ausalt öelda väärivad kõik meistrid respekti oma saavutuste eest, kuid sõidus saab olla ainult üks võitja ning sedapuhku olin selleks mina. Ralli on alati olnud minu elu kõige tähtsam osa ning nüüd on ralliperekond mulle tagasi andnud."

1990. ja 1992. aastal WRC-s triumfeerinud Sainz võitis karjääri jooksul kokku 26 MM-etappi ja jõudis poodiumile 97-l korral.