"Ma ei saa enam olla kiire, aga rumal!" Esapekka Lappi tunnistab, et on suure surve all

Hoolimata sellest, et Lappi on teinud kaasa kõigil seitsmel MM-etapil, on ta MM-sarja üldarvestuses alles kümnes. Portugali rallil näitas ta kohati head kiirust, ent viimasel päeval tehtud kahe avarii tõttu pidi ta ikkagi katkestama ning jäi taas punktideta.

"Olen suure surve all," sõnas Lappi wrc.com-ile. "See ei ole esimene kord, kui mul pole õnnestunud meeskonnale tulemust tuua ning nüüd on mul pinge peal. Suudan ühe päeva hästi sõita, kuid vaja on kolme."

Midagi jäi soomlase sõnul talle Portugalist siiski näppude vahele. "Kiirusest, mida näitasin, ei olnud lõpuks eriti kasu - ma ei saa olla kiire, aga rumal. Mis aga meid edaspidi aitab, on see, et leidsime hea seadistuse, mida saame ka näiteks Sardiinias kasutada."

Citroeni tiimibossi Pierre Budari sõnul ootab ta Lappilt selgelt rohkem stabiilsust. "Näeme, et ta võib olla väga kiire - laupäeval sõitis ta teisena rajale minnes väga hästi ning see oli tugev päev. Oleme aga pettunud, et ta pühapäeval vea tegi. See näitab, et tal tuleb veel õppida. Peame talle õpetama, kuidas rallil fookust enam kui vaid üheks päevaks hoida."

Budari sõnadest võib välja lugeda, et Citroen usub endiselt Lappi võimetesse. "Teame, et tal on autos olemas kiirus ja tasakaal. Nüüd on vaja veel ka see viimane asi [stabiilsus] leida."