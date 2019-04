"Ma ei kavatse asjaga nii pikalt seotud olla kui Malcolm Wilson!" Markko Märtin müüs osaluse oma rallitiimis Ott Tänakule

Märtin lõi MM-Motorspordi 2006. aastal ning aastatel 2009-2011 sõitis selle ridades ka Tänak. Praegu juhib MM-Motorsport Toyota rallimeeskonna järelkasvuprogrammi, kus tiimi ridades osaleb MM-etappidel jaapanlane Takamoto Katsuta.

Tänak otsustas sel aastal aga Märtiniga kampa lüüa ning ostis endale MM-Motorspordis osaluse - eesmärgiks kindlustada tulevikku pärast sõitjakarjääri lõppu. Sealjuures on endiselt olemas ka Tänaku poolt 2013. aastal loodud OT Racing, mille ridades sõidavad Eesti sõitjad peamiselt kohalikel rallidel.

"Mul on ka enda meeskond, kuid Markkoga koos töötamine on efektiivsem kui see, kui mõlemad eraldi nokitseksime - see oli loogiline samm. Oleme töötanud koos sellest ajast peale, kui tuttavaks saime," rääkis Tänak põnevast sammust WRC kodulehele.

"Olen selle spordi sees olnud kogu oma elu ja tahan selles edasi olla ka pärast seda, kui ma enam ei võistle. Kui karjääri lõpetan, on see minu järgmine samm."

Kui Tänak jätkab hea meelega MM-Motorspordi juures ka pärast sportlaskarjääri lõppu, siis Märtini jaoks võimaldab Tänaku liitumine tasapisi tiimi juures eemalduda. "Ütleme nii, et ma ei kavatse nii pikalt asjaga seotud olla nagu Malcolm Wilson," sõnas Märtin. "Meil on tiimiga plaanid tehtud ning oleks tore lisaks võistlemisele ka autot arendada. Samuti on alati tore olla seotud programmiga, mis aitab noortel sõitjatel nagu Katsuta samme edasi teha."