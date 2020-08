M-Sporti rallimeeskond koondas rohkem kui neljandiku töötajatest

"Ma ei salga, et see oli üks raskemaid otsuseid, mis ma selles äris veedetud aja jooksul olen teinud. Olen selles valdkonnas tegutsenud üle 40 aasta ning pole selliseid raskusi nagu praegu veel taluma pidanud. Kuid me peame seda firma tuleviku kindlustamiseks tegema."

"Te teate mind, inimesed on mulle selles äris alati kõige tähtsamad ning kaotada ära niisugune arv töökohti on kohutav," lisas ta.

Lisaks sellele, et autoralli MM-sari on pausil olnud, on mootorid seisnud ka GT autode sarjas ja vormel E tütarsarjas I-PACE, kus M-Sport teeb koostööd vastavalt Bentley ja Jaguariga.

"Asi pole ainult rallis, vaid kõiges. Ütleme nii, et ajad on raskeimad kui kunagi varem. Kuid me oleme varemgi kitsastes oludes olnud ja sellest välja tulnud ning sellele pühendume me ka praegu. Teeme kõik, mis me tegema peame, et see aeg üle elada ja säilitada nii palju töökohti kui võimalik."