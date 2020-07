M-Sport võib Eesti WRC-rallilt eemale jääda, tiimipealik närib küüsi

Praegu kehtivate reeglite järgi rakendab Eesti riskipiirkondadest tulnud isikutele kahenädalast karantiini. Isolatsioonis peavad olema nendest riikidest saabujad, kus koroonaviirusesse on nakatunud 16 või rohkem inimest 100 000 elaniku kohta.

Suurbritannias on see 16. juuli seisuga näitaja 12,9 ja on võimalus, et järgnevate nädalate jooksul tõuseb see üle 16. M-Spordi sõitjad on soomlased Esapekka Lappi ja Teemu Suninen, aga lõviosa töötajaid elavad Suurbritannias.

M-Spordi ralliosakonna juht Richard Millener ütles väljaandele Motorsport News, et karantiini jäämine käiks võistkonnale üle jõu.

"Minult on seda küsitud ja vastus on kaks tähte: E ja I. Pole mingit varianti, et meie eelarve lubaks töötajatel niisama kaks nädalat Eestis istuda," rääkis Millener.

"Kaheks nädalaks hotelli karantiini jäämine poleks nagunii mõistlik. Isegi kui võistluse korraldajad ja FIA maksaksid kulud kinni, oleks mul väga keeruline paluda töötajatel mitu nädalat varem kohale tulla ja siis Eestist otse Türgi ja võib-olla ka Belgia rallile sõita. Ma ei saa seda neilt nõuda," lisas ta.

Eesti MM-ralli peetakse 4.-6. septembrini.