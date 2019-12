M-Sport tuleb Monte Carlo rallil starti kolme autoga, võimaluse võib saada üllatusmees Madis Kalvet reporter RUS 19

Bryan Bouffier 2016. aastal M-Spordiga Monte Carlos. Foto: JEAN-PIERRE CLATOT, AFP/Scanpix

Monte Carlo ralli korraldajad on andnud teada, et 2020. aasta WRC-sarja esimesel etapil on stardis koguni kolm M-Spordi WRC-autot. Samas pole veel teada, kes nende autode rooli istuvad.