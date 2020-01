M-Sport tõmbas lotovõidu: tippsõitja saadi terveks hooajaks täiesti tasuta Madis Kalvet reporter RUS 4

Esapekka Lappi. Foto: HASAN BRATIC, AFP/Scanpix

Autoralli MM-sarjas on tänavuseks hooajaks asjad suures plaanis paika loksunud. Viimasena olid küsimärgid M-Spordi kohal. Praeguseks on selge, et põhikohaga hakkavad tiimis sõitma soomlased Teemu Suninen ja Esapekka Lappi.