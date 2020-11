M-Sport teatas Soome rallisõitjatele kurva uudise

M-Sport on järginud koroonapandeemia ajal ranget kokkuhoiurežiimi, mistõttu jäi Teemu Suninenil ja Esapekka Lappil Ford Fiesta WRC testimata nii Eesti, Türgi kui Sardiinias MM-ralli eel.

Meeskond plaanis esimesed testid teha enne Belgia etappi, kuid järgmisele nädalale kavandatud võistlus tühistati.

Kuna M-Sport on esinenud tänavu kahvatult ning kõrgest konkurentsist ammu väljas, ei näe meeskond vajadust viimasele etapile samaväärselt panustada kui tiitli eest heitlevad Hyundai ja Toyota.

"M-Spordi olukord on jätkuvalt sama. Kuigi me tahame anda endast parima, on see aasta meie jaoks sisuliselt läbi," ütles tiimijuht Rich Millener DirtFishile.

M-Sport kaotab lõpuetapi eel Hyundaile 91 ja Toyotale 84 punktiga. Individuaalselt on kõrgeimal ehk kuuendal kohal Suninen, kes jääb liidrist Elfyn Evansist 67 punkti kaugusele.

"Me ei saa enam meistrivõistlusi võita, seega peame lihtsalt sõitma minema, üritame olla konkurentsivõimelised ja anda parima. Nendel rasketel aegadel pole mõtet raisata suuri rahasummasid, katsetades midagi, mis pole meie jaoks kõige olulisem," lisas Millener, kelle sõnul tuleb tiimil vaadata "suuremat pilti".

Monza ralli on kavas 4.-6. detsembrini.