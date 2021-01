M-Sport teatas 2021. aasta koosseisu, alles jäi vaid üks täiskohaga sõitja

Kõik etapid teeb M-Spordi eest kaasa vaid Gus Greensmith, teist Ford Fiesta WRC-d jagavad Suninen ja Fourmaux.

24-aastane Greensmith on seni WRC-etappidel kogunud 27 punkti, karjääri parimaks tulemuseks on mulluse Türgi ralli viies koht. 2020. aastal tegi ta Ford Fiesta WRC roolis kaasa seitsmest MM-rallist kuuel.

26-aastane Suninen tegi 2019. ja 2020. aastal M-Spordi ridades kaasa terve hooaja, 2018. aastal jäi vahele kaks etappi. Mullu sai ta 44 punktiga seitsmenda koha.

Paar nädalat tagasi kartis Suninen, et jääb sarnaselt endisele tiimikaaslasele Esapekka Lappile tänavuseks aastaks üldse sõitjakohata.

"Oleme püüdnud välja mõelda, millega järgmisel aastal sõita. Praegu pole tegelikult enam midagi öelda. Loomulikult on eesmärk WRC töökoht. Oluline oleks sarja edasi jääda ja saada häid tulemusi ning võita vähemalt meeskonnakaaslasi. Siis saaks aasta hiljem vaadata, kuhu rallimaailm liigub ja kas pärast seda on mingeid võimalusi," rääkis Suninen enne jõule portaalile Rallit.fi.

25-aastane Fourmaux pole WRC-autoga MM-sarjas seni sõitnud. WRC-2 sarjas tuli ta 2020. aastal kolmandaks. Monte Carlo rallil istub WRC-auto rooli Suninen, Fourmaux võistleb samal ajal Ford Fiesta Rally 2 autoga WRC 2 arvestuses. Fourmaux keskendub peamiselt WRC 2 sarjale, aga kui tal WRC 2 kohustusi pole, asendab ta WRC-autos Sunineni.

"Töötame kõvasti selle nimel, et meil oleks võimalus Teemu programmi laiendada ja tuua võistkonda tippsõitjaid juurde. Ent peame enda vastu ausad olema - koroonaviirus on meie seisu ülimalt raskeks teinud. Loodame, et tunneli lõpus paistab siiski valgus ja anname endast parima, et 2021. aastal võimalikult häid tulemusi teha," ütles M-Spordi rallitiimi juht Richard Millener pressiteate vahendusel.

M-Spordi jaoks on oluline, et Greensmithil ja Fourmaux'l on rahaline toetus taga - briti perele kuulub kütusefirma Crown Oil, prantslast toetab kohalik autospordiliit.