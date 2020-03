M-Sport saatis suurema osa töötajatest koju ning hakkab keskenduma järgmise põlvkonna masinale

M-Spordi mänedžer Malcolm Wilson avaldas portaalile DirtFish, et saatis koroonaviiruse leviku takitamiseks suurema osa kahesajalisest töötajaskonnast koju. "Kogu olukord on lihtsalt hirmuäratav. Kedagi koondanud ma veel pole ja see on absoluutselt viimane variant."

"Minu jaoks on mu töötajad alati esikohal," jätkas Wilson. "Koju saadetud inimesed on hetkel sundpuhkusel ja hoiame kõigiga kontakti. Tahame neid inimesi tööle tagasi esimesel võimalusel. Peamine probleem seisnebki aga selles, et me ei tea, millal olukord maailmas lõppeb. Tegu on pretsetenditu perioodiga ja väga oluline on üksteise eest hoolitseda."

Wilsoni sõnul on ta Cockermouthi baasi alles jätnud 54 töötajat, lisaks töötavad osad veel kodust. "Loomulikult järgime kõiki valitsuse nõuandeid."

"Pole eriti võimalik sellist tehat lõplikult sulgeda. Meil tuleb tööd jätkuvalt sisse, näiteks töötame R5 masinate kallal. Põhirõhk on aga nüüd 2022. aasta masina ja Bentley GT3 ralliprogrammi kallal. Kui siit midagi positiivset võtta, siis seda, et meil on võimalus 2022. aasta masina kallal tööd teha."

Teatavasti jõustuvad just 2022. aastal WRC-s uued reeglid ja regulatsioonid, mille tõttu peavad meeskonnad juba praegu tuleviku peale mõtlema.