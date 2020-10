M-Sport saab koroonaajal esimest korda testima. Wilson: Belgia saab olema tohutu väljakutse

M-Spordi tegevdirektor Malcolm Wilson avaldas, et Esapekka Lappi ja Teemu Suninen saavad enne järgmisel kuul toimuvat Belgia rallit samas kandis kätt proovida.

"Testime seal vähemalt kaks päeva," ütles Wilson. "Belgium on midagi uut, kuskil, kus me pole varem käinud ning on ülioluline, et mehed saaks autoga hea tunde ning kogeksid natuke neid olusid, mis meid seal ees võivad oodata. Kogemused on kõikidel rallidel niivõrd tähtsad, aga eriti paigas nagu Ypres, kus asjad võivad kiiresti ja dramaatiliselt muutuda."

Wilson tunnistas, et ootab järjekordset uut rallit põnevusega. "Kõik on sel aastal veidi teistmoodi, aga see on jällegi andnud võimaluse rallidele nagu Eesti ja Ypres, ja muidugi ka Monza."

"Ma pole ise kunagi Ypresis võistelnud, aga ma usun, et teame kõik, milline väljakutse see on, ning pole kahtlustki, et Belgia esitab sügise lõpul oma olude poolest tohutu väljakutse. Ilma kahtluseta saab olema huvitav sõita riigis, kus meie sporti tohutult jälgitakse ja palavalt armastatakse."

"Loomulikult pole me pimedad ja näeme, mis toimub. Koroonaviiruse olukord muutub iga päev, isegi iga tund, ning me järgime nii Briti kui ka Belgia võimude nõuandeid. Kõikide asjasse puutuvate inimeste tervis ja turvalisus on muidugi siin esmatähtis," lisas Wilson.

Kahest M-Spordi piloodist on Ypresil võistelnud vaid Lappi, kuid sedagi vaid kaheksa kiiruskatse jagu, sest 2014. aastal tegi ta seal Škoda Fabia S2000-ga 9. kiiruskatsel avarii.