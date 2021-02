M-Sport loodab juba veebruaris tuua uue põlvkonna masina avalikkuse ette

"Olen selle üle väga elevil," teatas Wilson portaalile DirtFish. "Lihtsalt fantastiline on vaadata, kuidas uus auto kokku pannakse ning missugune töö on sellesse läinud. Loodan, et saame veebruari lõpus autot testida. See on meie eesmärk."

M-Sport oleks sellisel juhul esimene WRC tiim, kes hübriidmasina valmis saaks. Ka Toyota tehniline direktor Tom Fowler vihjas hiljuti, et tõenäoliselt saab M-Sport uut masinat kõige kiiremini testima hakkama. "Nägin, mida Tom rääkis. Võib-olla oleme lihtsalt natukene ees," sõnas Wilson.

Missugusel mudelil aga M-Spordi hübriidmasin põhineb? DirtFishi andmetel vahetab meeskond praeguse Ford Focuse välja Ford Puma vastu. Wilson jäi teemat kommenteerides napisõnaliseks. "Saate rohkem teada siis, kui hakkame testima. Oleksin üllatunud, kui auto näeks välja väga erinev võrreldes sellega, mida praegu kasutame."

Kui kaugel on arendusega konkurendid?

Sarnaselt M-Spordile on ka Toyota töötanud hoogsalt uue põlvkonna auto arendamise kallal. Fowleri sõnul loodavad nad 2022. aasta Yaris WRC masina valmis saada tänavuse hooaja esimese kvartali jooksul.

Erinevalt M-Spordist ja Toyotast pole aga Hyundai veel uut masinat isegi ehitama hakanud. „Autot ei ole ja ma pole kindel, kas Hyundai jätkab tuleval hooajal MM-sarjas,” rääkis meeskonna juht Andrea Adamo Monte Carlo rallil Eesti Päevalehele napilt ja üksikasjadesse tungimata. „Otsuse peavad tegema minu ülemused Lõuna-Koreas. Senimaani me uut autot ei konstrueeri ega ehita.”

Ent kas poleks vaja suurtele Hyundai ülemustele vihjata, et rivaalidel on sõidukid juba peaaegu valmis, aga meie istume ja ootame?

„Praegu pole õige aeg Hyundai ülemusi survestada, neil on olulisemaidki probleeme lahendada. Küll arutatakse ka rallitiimi tulevikuasju. Mu ülemused ei vaja Saksamaal elava väikese itaallase nõuandeid,” arvas Adamo, Saksamaal elav itaallane.