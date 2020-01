M-Sport jõudis Monte Carlo ralliga rekordilise tähiseni

Vägev seeria sai alguse 2002. aasta Monte Carlo rallil, kui toonased sõitjad Carlos Sainz ja Colin McRae saavutasid kolmanda ja neljanda koha. Vahepealse aja jooksul on 22 sõitjat M-Spordist läbi käinud ning aidanud seeriat pikendada.

Viimase 18 aasta jooksul on M-Spordil ette näidata 3 meeskondlikku MM-tiitlit, 2 individuaalset MM-tiitlit, 50 etapivõitu ja 185 poodiumikohta. Rekordile on kaasa aidanud ka Markko Märtin ja Ott Tänak, kes mõlemad teatavasti meeskonnas kihutanud.

"Olen ülimalt uhke selle ning usun, et veel pikalt ei löö keegi seda üle, kui üldse," sõnas meeskonna tegevdirektor Malcolm Wilson portaalile TheCheckeredFlag. "See näitab meie uskumatut tiimi. Pühendumus ja detailidele tähelepanu pööramine on mänginud suurt rolli meie usaldusväärsuses ja edus."