M-Sport: järgmise hooaja uuendused tähendavad, et võitleme taas MM-tiitlite eest

Nüüd loodetakse 2022. aastal samuti taas suurde mängu sekkuda. „Meie plaan on täpselt selline,“ sõnas M-Spordi boss Richard Millener Autospordile, kui küsiti, kas sihid on neil sama kõrged nagu aastatel 2017. ja 2018., kui Sebastien Ogier tuli nende autoga maailmameistriks.

„See ei ole mingi saladus, et meie peamiseks sihiks on 2022. aastal võidelda taas tiitlite eest,“ lisas Millener. „Meil on kogenud inseneride tiim ning M-Spordi Fordil on ajalooliselt tugev oskus kiiresti kokku panna uus ja toimuv ralliauto. Selline siht on meil ka uue autoga. Oleme 2022. aasta autole keskendunud juba alates 2019. aastast.“

Milleneri sõnul on õhus võimalus, et auto testimisel lööb kaasa ka Esapekka Lappi, kes heideti tänavuseks hooajaks rahapuudusel üle parda.

Alles teisipäeval teatas Red Bull, et nad toetavad edaspidi rahaliselt M-Spordi ridadesse kuuluvat prantslast Adrien Fourmaux'i. Seega kuulub tuleval hooajal üks võistlusauto ilmselt Fourmaux'ile, kuid teiste kohtade nimel läheb ilmselt võitluseks.

M-Spordiga liitumisest unistab Andreas Mikkelsen ning endise tööandjaga on juba seostatud ka Ott Tänakut. Kindlasti ei saa maha kanda ka tiimi praeguse piloodi Teemu Sunineni võimalusi.