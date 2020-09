M-Sport esitleb mõne kuu pärast uhiuut ralliautot

Tegemist on maailma esimese Rally3 klassi autoga, näitajatelt jääb see praeguste R2 ja R5 klassi vahele. Mootoril on hobujõude umbes 210, hind ei tohi tõusta üle 100 000 euro.

Mullu teatas rahvusvaheline autoliit FIA, et võistlusautodele luuakse uued kategooriad.

WRC-autod = Rally1

WRC2 ja WRC 3 autod (R5) = Rally2

Rally3 on täiesti uus klass.

Juunior WRC autod (R2) = Rally4

R1 klassi autod = Rally5

Rally1, Rally2 ja Rally3 autod on neljarattaveolised, Rally4 ja Rally5 esiveolised.

Koroonakriisi tõttu lükkus Fiesta Rally3 testimine mõne kuu võrra edasi, aga nüüdseks on M-Sport uhiuut autot testinud Poolas ja Sardiinias. Testisõitjateks palgati 2017. aasta Juunior WRC võitja Nil Solans (Hispaania) ja kolmekordne EM-sarja tšempion Kajetan Kajetanowicz (Poola).

"Oleme kogunud piisavalt palju teavet ütlemaks, et tegu on suurepärase autoga. Uus auto sobib väga hästi Rally2 ja Rally4 sõidukite vahele," rääkis M-Spordi Poola osakonna tegevdirektor Maciej Woda portaalile DirtFish.