M-Spordil pole uueks hooajaks veel ühegi rallisõitjaga lepingut: "Põhirõhk on sellel, et kriisis ellu jääda"

M-Spordi praeguste sõitjate Esapekka Lappi, Teemu Sunineni ja Gus Greensmithi lepingud saavad DirtFishi andmetel läbi tänavuse hooajaga.

"Muidugi me tahame järgmisel hooajal olla konkurentsivõimelised, kuid me pole veel ühegi sõitjaga midagi arutanud," sõnas Wilson. "Ausalt öeldes on minu fookus hetkel sellel, et tuua kompanii praegusest kriisist läbi."

"Meil pole sõitjate osas otsustamisega kiiret - meil on praegu palju asju käsil. Kuna suur osa tähelepanust läheb 2022. aasta reeglimuudatustele, on järgmine aasta meie jaoks oluline. Masinal tulevad mõned uuendused ning mõistagi on järgmise aasta mootori spetsifikatsioon see, mille järgi me uue homologatsiooni [2022. aastal] teeme," lisas Wilson.

Toyota meeskond peab hetkel läbirääkimisi Sébastien Ogier`ga, et temaga aasta võrra lepingut pikendada. Lepingud on 2021. aastaks olemas MM-sarja liidril Elfyn Evansil ja noorel soomlasel Kalle Rovanperäl.

Hyundai sõitjate koosseis peaks jääma samuti muutumatuks, kui välja arvata Sébastien Loebi lahkumine. Põhisõitjad on jätkuvalt Ott Tänak ja Thierry Neuville, ilmselt jagavad 2021. aastal kolmandat autot Craig Breen ja Dani Sordo.