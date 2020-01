M-Spordiga liitunud Esapekka Lappi: tore, et meid usaldati

"Ootan seda seiklust väga ja olen väga elevil. M-Spordil on ralli vastu väga suur kirg. Saadaval oli palju andekaid sõitjaid, seega olen väga õnnelik, et nad usaldasid just meid. Nüüd on mul ja kaardilugejal Janne Fermil võimalus 2020. aastal näidata, mida suudame," ütles Lappi M-Spordi pressiteates.

"Alustame sel nädalal testidega, ootan juba Ford Fiesta WRC avastamist. Loodan, et suudame tugevate tulemuste nimel heidelda," lisas ta.

2019. aastal sõitis Lappi Citroeni ridades, aga Prantsusmaa võistkond otsustas novembris pillid kotti panna.

Soome rahvusringhäälingule ütles Lappi täna, et detsembri alguseks oli kindel, et ta karjäär jätkub just M-Spordis. "Meie alal on november ja detsember lepingute sõlmimiseks hiline aeg, tavaliselt saavad asjad varem paika. Õnneks läks kõik ladusalt ja jõudsime kokkuleppeni."

Kolme MM-sarjas osaleva võistkonna koosseisud on nüüd kindlad. Hyundais sõidavad Ott Tänak, Thierry Neuville, Dani Sordo ja Sebastien Loeb ning Toyotas Sebastien Ogier, Elfyn Evans ja Kalle Rovanperä.

Toyota loob ka B-tiimi, kus jaapanlane Takamoto Katsuta teeb kaasa vähemalt kaheksal MM-rallil. Oma rahade toel püüab kätt soojas hoida Jari-Matti Latvala. Sõsarvõistkonnast on räägitud ka Hyundai puhul, nimedest on spekuleeritud Andreas Mikkelseni ja Craig Breeniga.

2020. aasta hooaja esimene etapp, Monte Carlo ralli sõidetakse 23.-26. jaanuarini.