M-Spordi tiimipealik kinnitas: kindlustus ei kata mahapõlenud Lappi autost sentigi

Lappi auto hävines täielikult tulekahjus, mis puhkes reedel seitsmenda kiiruskatse finišis. Lappi ja ta kaardilugeja üritasid leeke tulekustutitega summutada, kuid edutult, misjärel Lappi auto ohutusse kaugusse viis ja ka ise masinast põgenes.

Sel aastal tehasemeeskonna sõitjakohata jäänud Jari-Matti Latvala hindas hiljuti Iltalehti veergudel M-Spordi auto maksumuseks 700 000 eurot. Ta avaldas lootust, et kindlustus M-Sportile kahju vähemalt mingis ulatuses kompenseerib.

"See on halvim asu, mis ühe tiimiga saab juhtuda. Meie kindlustus seda ei kata, seega kahju on meie jaoks täielik," ütles Millener.

"Viimati kaotasime me ralliauto täielikult 2015. aastal, kuid sel ajal võisime me loota, et järgmised rallid meile lisakasumit toovad. Antud olukorras ei saa me aga kindlad olla, millal järgmine ralli toimuma saab."