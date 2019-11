M-Spordi rallimeeskonna boss vihjas, et tiimis tulevad muutused

Tänavu olid M-Spordi põhisõitjad waleslane Elfyn Evans ja soomlane Teemu Suninen, kuid nende mõlema leping lõppeb 2019. aastaga.

Millener kiitis Rallit.fi-le antud kommentaaris WRC-s esimese täispika hooaja teinud 25-aastast Sunineni ja avaldas lootust, et soomlane jätkab nendega.

"Teemu on näidanud, et on igal rajakattel kiire ja valmis rallivõitude eest heitlema. Loodame väga, et ta jätkab meiega. Hetkel me ei saa aga uue hooaja sõitjaid veel avaldada," lausus M-Spordi boss.

Evansit on viimasel ajal tihedalt seostatud üleminekuga Toyota tiimi, mis pole siiani suutnud maailmameister Ott Tänakule asendajat leida. Eile kinnitas ka Toyota pealik Tommi Mäkinen, et nad on huvitatud nii Evansist kui Citroeni esinumbrist Sébastien Ogier`st.

"Loomulikult tahame enda võistkonda Ogier`d, aga lisaks ka veel Evansit. Kõik on siiski endiselt lahtine," rääkis Mäkinen Saksa meediale.

Citroeni rallimeeskond andis eile teada, et nad lahkuvad WRC-sarjast hiljemalt 2021. aasta lõpus, sest pärast seda võetakse MM-sarjas kasutusele hübriidautod, mida nemad enam arendama ei hakka. Pole välistatud, et Citroen lahkub WRC-st juba järgmisest hooajast.