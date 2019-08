M-Spordi ralliäss avaldas Saksamaa etapi ühe olulisema aspekti

"Kaardilugeja märkmete koostamisel on siin erakordselt tähtis roll. Ma arvan, et Saksamaa on Monte Carlo ralli järel keerukuselt teine etapp, kus kaarti koostada," vahendas portaal rallit.fi soomlase sõnu. "Siin lõigatakse kurvides palju, mis toob palju sodi rajale. Sõiduolud võivad iga kurviga muutuda. Märkmed peavad Saksamaal olema väga täpsed."

"Saksamaa ralli on väga raske, aga olen väljakutseks valmis," lisas Suninen. "Olime viimati asfaldi peal edukad ja ootan väga seda etappi. Testisime siinseid radu poolteist päeva ning enesetunne on hea."

"Sellel rallil ei ole võimalik kogu aeg gaas põhjas sõita ja väga oluline on pidevalt olla keskendunud. Usun, et siit tuleb üks edukas ralli."

Suninen hoiab Saksamaa eel üldarvestuses 66 punktiga kuuendat kohta. Tema tänavuse hooaja parimaks tulemuseks Sardiinia ralli teine koht.