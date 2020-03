Sarnaselt ülejäänud spordimaailmale on ka WRC-s pööratud hooaeg pea peale. Argentina, Portugali ja Sardiinia MM-rallid on juba edasi lükatud ning ka järgmiste etappide kohal püsivad küsimärgid.

"Praegu pole ühtegi takistust," sõnas Millener DirtFishi vahendusel. "Nüüd on perfektne aeg lõplikud regulatsioonid paika saada."

"Me oleme selle tõttu palju kokku saanud ja kõik on selle kallal vaeva näinud. Pole ühtegi põhjust, miks me ei saaks konverentskõnedega jätkata," jätkas britt. "Kui jätta praegune olukord maailmas välja, on 2022. aasta prioriteet."

DirtFishi teatel on järgmise sammuna kavas maikuus toimuv WRC komisjoni kohtumine, millega loodetakse saada paika kindlad nõuded mootori ja hübriidtehnoloogia osas.