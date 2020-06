M-Spordi pealiku sõnul peab WRC-sari olema valmis senise lähenemise muutmiseks

Autoralli MM-sarja tabas sel nädalal kaks valusat tagasilööki, kui selgus, et nii Soome kui ka Uus-Meremaa ralli tänavu ei toimu. Milleneri hinnangul ei tohiks hooajale veel käega lüüa.

"Liiga vara on lõplikult tänavuse hooajaga alla anda," rääkis Millener maineka portaalile Autosport. "Peame töötama koos ning andma endast kõik, et saaksime veel alles jäänud rallide korraldajaid aidata."

"Väga oluline on meeles pidada, et algne idee oli ära pidada vähemalt 7 rallit, et tiitel välja anda," jätkas Millener, lisades, et vajadusel peab seda plaani muutma. "Ma ei usu, et keegi tahaks vähem rallisid, aga üha rohkem takistusi tuleb ette ning peame võib-olla oma positsiooni muutma."

"Kui saame lõpuks kuus etappi sõidetud, kas siis oleks mõistlik öelda, et ikka seitset on tarvis? Isiklikult arvan, et kuus etappi oleks ka piisav, arvestades kõiki väljakutseid, millega peame tegelema," lisas ta.

Praeguseks hetkeks on WRC-s sõidetud kolm etappi. Neli etappi (Portugal, Keenia, Soome ja Uus-Meremaa) on tühistatud ning kaks (Argentina ja Itaalia) edasi lükatud.

Kolme etapi järel hoiab liidrikohta kuuekordne maailmameister Sebastien Ogier (Toyota), kellel on koos 62 punkti. Valitsev maailmameister Ott Tänak (Hyundai) hoiab 38 silmaga viiendat positsooni.