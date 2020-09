M-Spordi pealik pettumuse valmistanud Türgi ralli järel: raske on motivatsiooni hoida

"Me ei testi ka enne Sardiinia rallit, seega me peame siit lihtsalt edasi minema ning püüdma ja õppima. Peame võtma kaasa selle, mis me Türgi ralli pealt auto ja sõitjate kohta õppisime ning leidma seadistusi, mis ka Sardiinias võiksid töötada," rääkis Millener portaalile DirtFish. "Seal saab samuti raske olema, aga me proovime edasi."

Lõppenud Türgi rallil saavutas M-Spordi pilootidest parima koha Gus Greensmith, kes korjas endale ja tiimile viienda koha punktid, jäädes ralli võitnud Elfyn Evansist (Toyota) maha nelja minuti ja 8,3 sekundiga. Esapekka Lappi tuli kuuendaks (+5.36,2). Teemu Sunineni ralli lõppes katkestamisega viimase päeva esimesel kiiruskatsel (38,15 km), enne mida hoidis ta paremusjärjestuses kuuendat kohta, kaotades liidrile Thierry Neuville'ile 1.35,0.

"Midagi pole teha, aga oleme pettunud. Sa võid üritada olla nii positiivne kui tahes, aga see on keeruline, kui sa ei saavuta soovitud tulemust," lausus Millener.

""Olekseid" on palju - kui Teemu poleks summutit lõhkunud, võinuks ta selle katse järel teiseks tõusta. Aga kuna see juhtud, siis on see reaalne olukord. Lisaks purunes Esapekka Lappil rehv ja samuti summuti. See on ilmselt osa mängust, aga see on väga raske ning raske on niimoodi motivatsiooni säilitada."

"Aga me töötame edasi. Teame, et oleme hetkel autsaiderid. Meil jääb üle vaid loota, et võtame ülejäänud kahest rallist hea tulemuse välja."