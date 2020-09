M-Spordi pealik: Monza ringrada võib WRC-sse meelitada mitmeid superstaare

Monza Rally Show ehk Rally di Monza on kuulsal ringrajal toimunud alates 1978. aastast. WRC ässadest on seal aastate jooksul osalenud näiteks Sebastien Loeb, Dani Sordo, Andreas Mikkelsen ja Thierry Neuville. Kuigi mitmed portaalid on juba kindlas kõnevormis kirjutanud Monzast kui MM-rallist, pole ühtegi ametlikku teadet WRC promootorilt selle kohta tulnud.

M-Spordi pealik Richard Millener avaldas DirtFishile nüüd, et Monza ralli kalendrisse lisamine oli WRC tiimide idee. "See ettepanek tuli meie poolt karantiiniaja alguses, kui me ei teadnud, kas rallisid üldse veel toimub," rääkis britt. "Nüüdseks on meil olnud aga kaks rallit ja kolmas-neljas tunduvad samuti toimuvat. Seega peame seda veel veidi kaaluma."

Milleneri hinnangul võib Monza ralli meelitada WRC-etapile võistlema tulema mitmeid auto- ja motospordi tähti. "Monza on üsna kaugel WRC DNA-st. Samas võiks olla huvitav näidata MM-sarja teise nurga alt," arutles M-Spordi juht. "Paljud F1 sõitjad on aastate jooksul seal osalenud ning palju kuulsaid nimesid võib tulla konkureerima WRC meestega."

"Sellest võib tulla väga huvitav sõu. Samas peame olema ettevaatlikud, et sõu ei muutuks olulisemaks kui WRC ise. Meil on veel veidi aega mõelda selle üle" lisas Millener.

Aastate jooksul on Monza rallist teiste seas võtnud osa MotoGP legend Valentino Rossi, NASCAR-i võitja Kurt Busch ja Le Mansi kolmekordne võitja RInaldo Capello. Endistest F1-sõitjatest on võistlusel kaasa löönud teiste hulgas Robert Kubica, Jean Alesi ja Giancarlo Fisichella.

Monza ralli, mis muidu oli tänavu planeeritud WRC promotsiooniralliks, peaks toimuma 3.-6. detsembril. See etapp peetaks kuulsal Monza autodroomil, kuid WRC etapiks tahetakse kasutusele võtta ka Pirelli testirada.

Lisaks Monza võistlusele on MM-sarjaga seostatud ka Horvaatia rallit. Millener selle osas liiga optimistlik pole. "Neil pole olnud kandidaatrallit ning korraldajate jaoks oleks suur väljakutse mõne nädalaga üritus korraldada. Praegusel ajal on see veel eriti keeruline. Ma ei ole Horvaatia ralli vastu, aga peaksime olema ettevaatlikud ning mitte võtma liigseid riske lühikese aja jooksul sellise ürituse korraldamisega."