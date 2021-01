M-Spordi pealik lükkas kuulujutud ümber: tahaksin teada, kust inimesed sellise informatsiooni võtavad

Ralliportaal DirtFish kirjutab, et M-Spordi tiimi kohta levisid spekulatsioonid, mille kohaselt ei pruugi nad WRC hooaja avaetapil logiliste probleemide tõttu osaleda. Täpsemalt on takistuseks reisipiiranguid Suurbritannia ja Prantsusmaa vahel seoses koroonapandeemia ja Suurbritannia lahkumisega Euroopa Liidust.

M-Spordi pealik Millener lükkas spekulatsioonid Monte Carlo rallist eemale jäämisest ümber. "Tahaksin teada, kust inimesed oma informatsiooni saavad, tõesti tahaksin. Me oleme andnud juba teada oma plaanidest seoses Monte Carlo ralliga," sõnas britt. "Gus Greensmith ja Teemu Suninen sõidavad WRC masinatega, Adrien Fourmaux lööb kaasa Rally2 sarjas. Mitte midagi pole muutunud."

Millener tunnistas samas, et koroonapandeemiast ja Brexitist tingitud reisipiirangud teevad Prantsusmaale reisimise keerulisemaks. "Nagu olen korduvalt öelnud, siis me töötame selle nimel, et need takistused ületada ning me ootame, et saaksime teid hooaja avetapil näha," rääkis ta. "Kuulujutud aga võistluse vahele jätmisest on lihtsalt valed."

Monte Carlo MM-ralli on hetkeseisuga toimumas 21. - 24. jaanuarini.