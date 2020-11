M-Spordi pealik: kogu meeskond hoiab tiitliheitluses Evansile pöialt

Kahe hooaja vahel Toyotaga liitunud britt on lähedal esimesele MM-tiitlile. Tema edu Monza ralli eel on tiimikaaslase Sebastien Ogier' ees 14 punkti.

"Nagu olen seda ka varasemalt öelnud, siis usun, et kõik teadsid, et olgu see siis M-Spordis või mõnes muus tiimis, aga 2020. aasta oli tema võimakus näidata edasiminekut ja seda, milleks ta võimeline on," sõnas Millener DirtFishile Evansi kohta. "Hooaja alguses ta tegigi seda."

"Nüüd on Evans leidnud end olukorrast, kus ta juhib üks ralli enne hooaja lõppu MM-sarja. Ta peab sõitma väga mõistlikult, et tiitel kindlustada," lisas Millener, kelle sõnul on britile kasulik, et viimane ralli toimub just Monzas. "Kohas, kus palju sõidetakse ringraja peal, on seda lihtsam teha. Samas rallispordis ei tea kunagi, mis võib juhtuda."

Lisaks Evansile ja Ogier'le on teoreetilised võimalused tiitlit võita ka Hyundai sõitjatel Ott Tänakul ja Thierry Neuville'il. Neuville jääb liidrist maha 24 ja Tänak 28 punktiga, laual on veel 30 silma.

Milleneri sõnul hoiab kogu M-Spordi meeskond pöialt just Evansile. "Me kõik teame, et tal on selleks potentsiaali ja talenti. Kindlasti oleks Evans tahtnud teha seda hooajal, kus kõik rallid on olemas, aga tänavune aasta juba on kord selline. Midagi enamat me enam aga teha ei saa, aga hoian pöidlad pihus, et ta võidaks selle."

Monza ralli on kavas 3. - 6. detsembrini.