M-Spordi osalemine Monte Carlo rallil on ikkagi suure kahtluse all, küsimärgid kogu etapi kohal

Ralliportaal DirtFish kirjutas loetud päevad tagasi, et M-Spordi tiimi kohta levisid spekulatsioonid, mille kohaselt ei pruugi nad WRC hooaja avaetapil logiliste probleemide tõttu osaleda. Täpsemalt on takistuseks reisipiiranguid Suurbritannia ja Prantsusmaa vahel seoses koroonapandeemia ja Suurbritannia lahkumisega Euroopa Liidust.

M-Spordi pealik Millener lükkas spekulatsioonid Monte Carlo rallist eemale jäämisest ümber. "Tahaksin teada, kust inimesed oma informatsiooni saavad, tõesti tahaksin. Me oleme andnud juba teada oma plaanidest seoses Monte Carlo ralliga," sõnas britt. "Gus Greensmith ja Teemu Suninen sõidavad WRC masinatega, Adrien Fourmaux lööb kaasa Rally2 sarjas. Mitte midagi pole muutunud."

Kolmapäeva hommikul teatas aga DirtFish, et M-Spordi osalemine on siiski kahtluse all. Nimelt on seoses Suurbritanniast levima hakanud koroonaviiruse uue tüvi tõttu otsustanud Prantsusmaa valitsus piirata brittide võimalusi nende riiki reisida. M-Sport peaks aga rallile tulema enam kui 100 meeskonna liikmega. M-Spordil on lepinguline kohustus osaleda WRC etappidel ning nende puudumine võib seada ralli küsimärgi alla.

Lisaks kuulub WRC Promoteri töötajate nimekirja hulga britte, kelle pääsemine riiki on samuti küsimärgi all. "Kui prantslased pole nõus erandeid tegema ning WRC sarjaga seotud Suurbritannias elavad inimesed ei saa kohale tulla, tõstab see kohe küsimusi Monte Carlo toimumise osas," kirjutab ralliportaal.

"On aus öelda, et olukord on muutunud täielikuks õudusunenäoks," selgitas üks allikas portaalile. "Oldi üsna enesekindlad, et kõik saadakse korda ning inimesed jätkuvalt töötavad selle nimel. Kuid sellised otsused nagu ragbis ei tee olukorda lihtsamaks."

Nimelt teatas Euroopa Professionaalseid Ragbiklubisid ühendav liit ECPR hiljuti, et Suurbritannia ja Prantsusmaa klubide omavahelised mängud lükatakse edasi.

DirtFishi teatel teeb Prantsusmaa peaminister Jean Castex uute piirangute osas otsuse järgneva 24 tunni jooksul.