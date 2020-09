M-Spordi juht: Rally Estonia polnud meie võistlus, Türgi pakub hoopis teistsugust väljakutset

Ajaloo esimesel Eesti MM-rallil jäid Teemu Suninen ja Esapekka Lappi põhikonkurentidest kaugele, lõpuks said soomlased vastavalt kuuenda ja seitsmenda koha. Türgi etapile läheb M-Sport aga hoopis positiivsemas meeleolus.

"Usume, et teeme Türgis hea tulemuse. Fiesta on end sel rallil tõestanud ja meie sõitjad on võimelised siin väga head tulemust tegema," rääkis meeskonna pressiteate vahendusel tiimipealik Richard Millener. "Rally Estonia polnud meie võistlus, aga Türgi pakub hoopis teistsugust väljakutset."

Mullu Citröeni ridades sõitnud Lappi teenis Türgis viimati teise koha. "Oleks suurepärane sel nädalal taas tugev tulemus teha," sõnas soomlane. "Sellisel rallil tuleb kasutada oma pead. Siin tuleb teada, millal saab suruda ning kunas tuleb jalg gaasipedaalilt ära võtta."

Türgist on korralik tulemus all ka Suninenil, kes oli eelmisel aastal neljas. "Meil oli Türgis väga hea kiirus," rääkis M-Spordi sõitja. "Õppisin tollest nädalavahetusest palju ja usun, et leidsime õige tasakaalu kiiruse ja vigadeta sõitmise vahel."