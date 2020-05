M-Spordi juht nimetas ühe peamise põhjuse, miks nad Lappi meeskonda tõid

"Ta teab, kuidas end autos mugavalt tunda. Oleme näinud, kuidas tal kiirus tuleb, kui ta on sellega kohanenud," sõnas Millener Lappi kohta. "Tema võit 2017. aastal Soomes oli Toyota jaoks väga muljetavaldav. Ka eelmisel aastal, kui Lappi juba end masinaga mugavamalt tundis, oli ta kindlasti tipus."

Lappi on hooaega M-Spordis alustanud korralikult, kui Monte Carlos tuli soomlane neljandaks ja Rootsis lõpetas ta viiendal kohal. Mehhiko lõppes Lappi jaoks katkestamisega, kui mäletatavasti tema sõidumasin maani maha põles. "Ta jätkuvalt kohaneb meiega ning praegune paus pole just kasuks tulnud," jätkas Millener. "Just siis, kui hakkasime kogenema, pandi kõik kinni ning edasi pole saanud testida. Usun, et Lappil ei lähe kohanemisega pikalt, kui me millalgi autosse naasta saame."

Milleneri sõnul on M-Spordil soomlasega pikemaajalised plaanid. "Pole mingit kahtlust, et Esapekka on veel teel tippu. See oli üks võtmepõhjustest, miks tema meeskonda tõime. Tahtsime sõitjat, kes jätkuvalt edasi areneks. Lappi on sõitja, kellega saame koostööd teha tulevikus ning järgmise põlvkonna masinate ajal."

Tiimipealiku hinnangul on Lappi palkamine tulnud kasuks ka tema kaasmaalasele Teemu Suninenile (26), kes juba mitmendat hooaega M-Spordis kihutab. "Usun, et teise soomlase toomine aitab ka Teemul endal rohkem kiirust kätte saada. Neil on loomulikult hea viis koos töötada."