M-Spordi juht loodab, et Rally Estonia tulemus jääb ühekordseks pettumuseks

Vähene ettevalmistus kajastus ka tulemustes, kui Suninen sai kuuenda ja Lappi seitsmenda koha. Samuti M-Sporti esindav Gus Greensmith jäi Eesti MM-rallil kaheksandaks.

"Eestis oli näha norgus päid ja rohkem me seda näha ei taha," rääkis M-Spordi juht Richard Millener DirtFishile. "Me kõik teame, kus omadega oleme. Oleme kursis eelarvest tingitud piirangutega ja peame sellega hakkama saama."

Samas leidis Millener Rally Estonialt ka positiivset. "Poisid muretsesid, kui konkurentsivõimelised nad on, aga siis näitas Lappi esimesel kiiruskatsel kõige kiiremat aega. Tõsi, see oli lühikene katse, aga ta oli ikkagi kiireim ja ega teised sõitjad ei läinud sinna plaaniga mitte võita seda. Ajalooliselt on M-Sport ehitanud vastupidavaid, kiireid ja tugevaid autosid ning usume, et praegune Fiesta on samasugune," rääkis Millener.

WRC-sarja hooaeg jätkub juba järgmisel nädalal toimuva Türgi ralliga. "On väga oluline, et läheksime sinna positiivse emotsiooniga. Türgis võib tulla üks hullumeelne ralli, kus võib kõike juhtuda. Meil on vaja, et meie sõitjad oleksid piisavalt kiirelt, et asjas sees olla," lisas M-Spordi juht.