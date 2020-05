M-Spordi juht kiitis Elfyn Evansi otsust: kõik tahame näha teda maailmameistrina

Kogu senise karjääri M-Spordis sõitnud Evans liitus kahe hooaja vahel Toyota meeskonnaga. Tänavust hooaega on 31-aastane waleslane alustanud võimsalt. Kolme etapi järel hoiab ta üldarvestuses teist kohta, kaotades tiimikaaslasest liidrile Sebastien Ogier'le kaheksa silmaga. Juba hooaja teisel rallil Rootsis sai Evans ka esimese võidu Toyota ridades kätte.

Kas Evansi edu üheks põhjuseks on asjaolu, et ta siirdus erameeskonnast tehasetiimi, kus eelarve on suurem ja rahaline võimekus stabiilsem? "See võib mängida väikest rolli, aga kõige olulisem on Evansi otsus vahetada meeskonda," rääkis Millener DirtFishile. "Ta teab, et see on tema võimalus end tõestada ning tõenäoliselt on käes Evansi karjääri otsustav hetk: kas tuleb suur läbimurre või põrumine."

"Evans teadis, et peab edasi suruma. Sõltumata meeskonnast oli näha juba eelmise aasta lõpus muutust tema tasemes ning juba tänavustel esimestel rallidel on Evans tõestanud, kui hea ta ikkagi on," jätkas M-Spordi juht. "Soovin talle edu ja me kõik tahame näha teda maailmameistrina."

Evansil on võimalus tulla WRC-sarja ajaloo kolmandaks britist maailmameistriks. Seni on seda suutnud Colin McRae (1995) ja Richard Burns (2001).