M-Spordi juhi vihje: ehk näeme Robert Kubicat tagasi WRC-s

Vormel 1 sarjas endale nime teinud Kubica karjäär võttis ränga pöörde 2011. aasta alguses, kui ta tegi Ronde di Andorra rallil tõsise avarii, mis kahjustas jäädavalt tema paremat kätt. Avarii järel naasis ta vormel 1 sarja võistlema alles käesolevaks aastaks, vahepeal on ta aga osalenud mitmetel rallidel, sealhulgas ka WRC autoga. Tema parimaks tulemuseks MM-sarjas on olnud 2013. aasta Saksamaa ralli viies koht.

Monzas toimunud Itaalia GP ajal kohtus Kubica teiste seas ka M-Spordi tegevjuhi Richard Milleneriga. "Talle ei meeldi minuga väga vormelisõidust rääkida, ajame alati rallijuttu," rääkis Millener. "Lobisesime tund aega - ta on endiselt suur rallifänn ja jälgib meie sporti edasi. Talle meeldiks väga tagasi tulla, aga arusaadavalt oleneb see paljudest asjadest - ta teab hästi, et rallis on väga keeruline leida kohta, mis ka hästi sisse tooks, tal oleks kindlasti vaja sponsorit. Meile meeldiks aga väga, kui ta tagasi tuleks - see oleks kogu meie spordile suur asi."

2014. aastal sõitis Kubica just M-Spordi meeskonnas. "Nautisin temaga töötamist, ta on väga andekas ja töökas sõitja. Usun, et ta on praegu veel parem kui kolm aastat tagasi. Isegi kui ta tahaks vaid üheks-kaheks ralliks tagasi tulla, võtaksime ta avasüli vastu," sõnas Millener, kes usub, et Kubica naaseb kindlasti ühel hetkel ralliautosse.