M-Spordi bossi soovitus juhtidele: kahepäevased MM-rallid ja etapid järjestikustel nädalavahetustel

Juba praeguseks hetkeks on koroonaviiruse pandeemia tõttu kolm MM-rallit edasi lükatud ning suure tõenäosusega lisandub nende hulka peagi ka Keenia etapp. Samuti on teatud küsimärgid üleval augusti esimesse poolde planeeritud Soome ralli osas. Kui FIA (Rahvusvaheline Autospordiliit) ja WRC-sarja juhid loodavad edasilükatud etapid tavalises formaadis hooaja teises pooles ära pidada, oleks tegu logistiliselt vaat et võimatu ülesandega.

Juba aastaid on tavapärane ralliprogramm näinud välja järgmine: neljapäeva õhtul enamasti publikukatse, seejärel kolm võistluspäeva, mille krooniks on pühapäeval kohaliku aja järgi kell 13.18 algav punktikatse. M-Spordi bossi Milleneri sõnul oleks nüüd hea aeg seda formaati muuta.

"Praegu on võimalus teha ülejäänud hooaeg teistmoodi. Me kõik teame, et logistiliselt on väga raske lisada allesjäänud kalendrisse edasilükatud rallid, kui neid pidada tavapärase formaadi ja ajalise vahega erinevate etappide ajal."

"Seega võiks mõelda kastist väljas," rääkis Millener DirtFishi vahendusel. "Nüüd on perfektne võimalus teha ralllisid järjestikustel nädalavahetustel. Teeme kahepäevaseid etappe ja kui nüüd radikaalsemalt mõelda, miks mitte pidada samas kohas kahel nädalavahetusel järjest ralli?"

"Peaksime kasutama ära võimaluse teha asju teisiti, aga selle tegemiseks tuleb plaan panna paika just nüüd. Kõike tuleb vaadata positiivsest küljest ning tuleb mõelda sellele, mida saaks teha, et saaks allesjäänud hooaja toimima panna."