M-Spordi boss Soome ralliässa stabiilsetest esitustest: me ei taha talle liigseid pingeid peale panna

25-aastase soomlase jaoks algas hooaeg keeruliselt, kui esimeselt kolmelt etapilt jäid punktid tulemata. Seejärel on Suninenil aga näidata üks seitsmes, üks viies, kaks neljandat kohta ning viimati Sardiinia rallil teisena lõpetamine.

"On raske garanteerida, et ta suudab igal rallil head tulemust teha," rääkis Millener. "Ma ei näe põhjust, miks Suninen ei võiks Soome rallil edukalt sõita. Peaksime olema võimelised sõitma stabiilselt kolmandal või neljandal kohal ning loodetavasti see ka õnnestub."

"Teemu on näidanud, et ta on Soomes vägagi kiire," jätkas Millener. "Me ei taha talle siiski pingeid peale panna. Võtame asja täpselt samamoodi nagu Sardiinias. Alustame kõigepealt ralliga ja siis vaatab, kuidas olukord edasi läheb."

Suninen tegi Sardiinia ralli eel ka põneva käigu, kui vahetas senise kaardilugeja Marko Salmineni välja ülikogenud Jarmo Lahtineni vastu.

"Ma ei taha öelda, et edu Sardiinias tuli ainult tänu Jarmole või et Salminen oleks kehva tööd teinud. Jarmol oli küll suur osa teises kohas, aga Teemu on ka varasemalt head kiirust näidanud. Sardiinias õnnestus Teemul kõik asjad hästi kokku sobitada."