M-Spordi boss: Ott Tänak suudaks ainsana meie tiimi tugevdada

Millener tunnistas, et tulevaks hooajaks on lepinguta mitu pilooti, kuid neile pakub huvi ainult Tänak.

„2020. aastal on turul mitu pilooti. Meie oleme huvitatud ainult Otist. Ta on ainus, kes suudaks meid tugevamaks muuta,“ rääkis Millener.

Milleneri sõnul ei paku neile huvi Jari-Matti Latvala, Kris Meeke ega ka Kalle Rovanperä, kes on sattunud Toyota huviorbiiti. „Teda on juba ette liiga palju kiidetud. Nüüd on aeg näidata stabiilseid esitusi R5 klassis,“ lisas Millener.