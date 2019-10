M-Spordi boss: õnnitlused Tänakule ja Järveojale, kogu tiim teab, kui väga nad väärisid võitu

"Suured õnnitlused Otile ja Martinile esimese MM-tiitli kindlustamise puhul," rääkis Millener M-Spordi pressiteate vahendusel. "Kogu tiim teab, kui väga nad väärisid seda võitu. Nad on kogu hooaja olnud sensatsioonilised."

"Õnnitlen veel ka Thierry'd (Neuville), Nicolas'd (Gilsoul), Sebastieni (Ogier) ja Julieni (Ingrassia), kellega me oleme samuti koos töötanud ja teame, kui palju nad vaeva näevad," jätkas Millener. "Nad on kõik teinud tänavuse hooaja ülimalt põnevaks ja tore on sellest kõigest osa saada."

"Spordi jaoks on see olnud suurepärane nädalavahetus, aga paraku mitte meie tiimi jaoks. Tulime siia, et võidelda esikohtade nimel ja ehkki näitasime kohati väga häid aegu, ei lõpetanud me seal, kus oleksime tahtnud."

M-Spordi meestest lõpetas Elfyn Evans kuuendal ja Teemu Suninen seitsmendal kohal.