M-Spordi boss kritiseeris oma rallimeest: ta sõidab nagu Jari-Matti

Enne viimast punktiktaset on Esapekka Lappi M-Spordi parimana viiendal kohal, Teemu Suninen on alles kaheksas.

"Ootasin Teemult enamat," tunnistas Wilson, vahendab Rallit.fi. "Kui Monte Carlos oli tema probleem meie süü (Suninen katkestas ülekandeprobleemi tõttu - toim.), siis siin ei oodanud ma sellist tulemust."

Wilson kahtlustab, et Sunineni etteasteid mõjutab Rootsi testikatsel juhtunud äpardus, kus ta kaotas sirgel teelõigul ootamatult juhitavuse ja pääses napilt avariist.

"Võib-olla on teda mõjutanud testikatsel juhtunu. Ta ei osanud oodata, et sellisel kiirel lõigul võiks midagi sellist juhtuda. Ma arvan, et ta sõidab liiga agressiivselt. Iga kord, kui auto tagumise osa üle kontrolli kaotad, tuleb kaotus ka ajas. Siin tuleks sõita rahulikumas stiilis," sõnas Wilson ja lisas: "Ta sõidab juba nagu Jari-Matti (Latvala)."