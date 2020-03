M-Spordi boss: ilmselt ei saa me Lappi auto põlengu põhjust kunagi teada

M-Spordi tiimipealik Richard Millener pole aga kuigi optimistlik ning arvab, et tulekahju tekitaja jääbki igaveseks saladuseks.

"Me uurime seda, aga auto on peaaegu täielikult hävinenud ning raske on sealt midagi leida," rääkis Millener portaalile DirtFish.

"Oleme pardakaamera videot mitu korda vaadatnud ning tundub, et tuli sai alguse auto esiosast. Kapoti alt on leeke näha. Auto edasi sõites liikusid leegid ilmselt taha läbi käigukasti tunneli ning kogu see kuumus ja hapnik andsid tulele jõudu veelgi kasvada."

"Kohe, kui sa näed auto tagaosa leekides, tead sa, et see hävineb üpris kindlasti. Kui teatud osad põlevad, on sellest väga raske jagu saada. Näiteks rehvid on head tulesüütajad. Need asjad lihtsalt annavad tulele muudkui toidet juurde," lisas Millener.

Lappi auto süttis põlema reedel, 12. märtsil esimese pärastlõunase katse lõpus. Piloot ja kaardilugeja üritasid leeke tulekustutitega summutada, kuid ilma suurema eduta, misjärel Lappi sellega mõnisada meetrit edasi sõitis ja masina ohutusse kaugusse maha jättis.