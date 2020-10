M-Spordi boss avameelselt: olen sõitjate esitustes pettunud

Senise hooaja jooksul on M-Sport saanud vaid ühe poodiumi, kui Teemu Suninen oli Mehhikos kolmas. Rally Estonia ja Türgi ralli peale on meeskonnal ette näidata Gus Greensmithi viies koht Türgis. Suninen ja Esapekka Lappi pole samal ajal kuuendast kohast enamat suutnud.

Kehvad tulemused ja olematu võimalus testida on tekitanud teatud pingeid ka meeskonnas, kui Suninen ja Lappi kurtsid Rally Estonia ajal avalikult, et nende seis on võrreldes konkurentidega hoopis raskem. Meeskonna pealik Richard Millener hurjutas seejärel sõitjaid, et vaatamata keerulisele ajale ei tohiks päid norgu lasta.

Sardiinia ralli eel rääkis Millener, et kui M-Spordil peaksid tulema taas kehvad tulemused, ei saa asi ainult autos ja väheses testimises olla.

"Jah," vastas Millener DirtFishi küsimusele, kas ta on oma sõitjate esituses pettunud. "Pettumust valmistab asjaolu, et Mehhiko ralli järel olime päris heal positsioonil. Võitlesime poodiumikohtade eest ja kiirus oli ka enam-vähem seal, kus tahtsime. Pausi järel on meil olnud aga raskusi selle tagasi saamisega."

"Tõsi, võrreldes konkurentidega testisime vähem või siis üldse mitte, aga kiiruskatsetel oleme kohati näinud, et oleme teistega samas tempos," jätkas Millener. "Tahaksime sõitjaid niimoodi rohkem näha. See saab olla ainult meeste endi teha. Me anname neile kõike, mida saame. Nemad peavad omakorda suruma nii kõvasti nagu oskavad ja tulemused koju tooma."

Millener andis mõista, et soomlastel on vaja tõestada enda kohta M-Spordis. "Eesti ja Türgi ralli vahel oli olukord keeruline, sest kasutasime täpselt samasuguseid autosid ehk kui mõni probleem oleks ilmnenud, oleks see ka (Türgit) mõjutanud. Sardiinia ralli eel on meil aga natuke rohkem aega olnud ja me pole pidanud kiirustama autode ning inimeste õigesse kohta toimetamisega. Nüüd on sõitjate jaoks suurepärane võimalus tõestada, mida nad teha suudavad ja näidata, et nad on sõitjate kohale õige valik."

Esapekka Lappi tunnistas DirtFishile, et ta pole tänavu olnud parimas vormis. "Minu esitused on olnud normaalsed, aga mitte just parimad, seda eriti viimastel rallidel," sõnas soomlane. "Hooaja algus oli samas päris korralik ja hea. Ausalt öelda, üks raskemaid asju on olnud ikkagi vähene testimine. Eriti keeruline oli Türgi eel, sest ma ei teadnud, mis seadistusega peale minna."