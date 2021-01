M-Spordi boss avalikustas, kes on Fordi jaoks järgmine Markko Märtin

M-Sport lõpetas eelmise hooajaga lepingu Esapekka Lappiga ja viis Teemu Sunineni poolele kohale. Ainsa täiskohaga sõitjana jätkab vaid Gus Greensmith, kellel on taga perekonna suur rahaline toetus.

"Me oleme siin juba 100 inimest koondanud ja sealsed inimesed küsivad, miks me ei palka rallisõitjat x miljoni naela eest aastas? See on lihtne, sest selle sõitja palkamine hoiab ära ülejäänud 100 inimese koondamise," lausus Wilson DirtFishile.

"Kas inimesed tõesti arvavad, et see ei tee mulle haiget, kui ma tean, milleks on tegelikult see tiim suuteline?" sõnas Wilson. "Meie masin on aga hetkel kohutav. Just sellises seisus me hetkel oleme."

"Kas te arvate, et mulle ei meediks, kui meeskonnas oleks Sébastien [Ogier], Ott [Tänak] ja Elfyn [Evans] ning me sõidaks samal tasemel masinaga, mis oli 2017. aastal. Uskuge mind, kui see oleks võimalik, siis see juhtuks ja tulemused oleksid samad ehk me võidaksime kõik," lisas Wilson.

M-Spordi boss tunnistas, et nende prioriteet on 2022. aasta, mil tahetakse tugevalt tagasi tulla, kuid selleks tulebki ohverdada tänavune hooaeg.

Eraldi tõi Wilson välja 25-aastase prantslase Adrien Fourmaux, kes on tema sõnul järgmine suur ralliäss, kes nende tiimist sirgub.

"Kui meenutada François Duvali, Markkot [Märtinit], Mikko Hirvoneni, Jari-Matti [Latvalat] ja teisi, siis Adrien on meie jaoks see järgmine (suur nimi). See, mida ta WRC2s korda saatis, oli fantastiline. Ta sõitis kiirelt ja väga küpselt. Ta oli suure surve all, kuid tõi masina finišisse,” tunnustas Wilson prantslast, kes saavutas Monte Carlos Andreas Mikkelseni järel teise koha.