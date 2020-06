Lõuna-Eestis toimuv Rally DirtFish sai abilisteks vormel-1 eksperdid

FIA andis selle nädala alguses välja dokumendi pealkirjaga "FIA juhised mootorispordivõistluste naasmiseks", kuid selles sisalduv info oli rakendatav peamiselt ringrajasõidus, millel on ralli ees seisvate väljakutsetega vähe pistmist.

FIA pressiesindaja kinnitas nüüd ralliportaalile Dirtfish, et nad töötavad analoogset reeglistikku välja ka rallivõistluste jaoks.

FIA rallidirektor Yves Matton ütles, et kuigi lõplik otsus selle kohta, kas rallivõistlused toimuvad või mitte, tehakse riikide valitsuste tasemel, tahab FIA veenduda, et võistluste alustamiseks oleks paigas kindel reeglistik.

Matton ütles DirtFishile: "FIA teeb võistluste taaskäivitamise juhiste kallal kõvasti tööd. FIA pingutus väljendub ka juuli alguses startivas vormel-1 sarjas. Need samad eksperdid, kes töötasid vormel-1 dokumente välja, on nüüd kaasatud ka ralli juhendi väljatöötamisse," rääkis Matton.

Esimene FIA egiidi all peetav ralli on kavas juulis Roomas, võistluse ametlik nimi on Rally di Roma Capitale. Teise rallivõistlusena on kavas 7.-8. augustil Lõuna-Eestis toimuv Rally DirtFish.