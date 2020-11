Liider Evans: Monza rallil tuleb minna võitu jahtima

Enne viimast etappi on koos punktikatsega laual veel 30 punkti ning Evans juhib tiimikaaslase Sébastien Ogier ees 14 silmaga. Teoreetiline võimalus on veel ka Thierry Neuville`il (-24 punkti Evansiga) ja Ott Tänakul (-28p).

"Läheme Monzasse etapivõitu üritama. Minu seisukohast vaadates on praeguse punktiseisu juures MM-tiitli saatus vägagi lahtine," lausus Evans DirtFishile.

Evansile piisab Monzas teisest kohast, et tõusta kolmandaks britist autoralli maailmameistriks pärast Colin McRae`d (1995) ja Richard Burnsi (2001).

"Ühest küljest on tiitel meile lähemal, kuid reaalsuses on asi päris lahtine, sest viimasel etapil võib kõike juhtuda. Ja seda arvestades, et Monzas tuleb täisprogramm ja välja mängitakse ikkagi täispunktid. Kui kavas oleks a Belgia etapp, saaks eksimust veel heastada. Nüüd kustuvad aga lootused, kui Itaalias midagi valesti läheb," arutles Evans.

Monza ralli peaks toimuma 4.-6. detsembrini.