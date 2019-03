Liider Evans: ma ei pea Tänaku pärast muretsema. Suudan olla temast kiirem

„Ei olnud üldse halb päev. Saime palju enesekindlust juurde. Järgmise võistluspäeva eel on see oluline. Laupäeval on kõike oodata. Võistlustrass on väga varieeruv. Loodetavasti leiame ka midagi, mis meile hästi sobib,“ rääkis britt.

„Mul ei ole ühtegi põhjust, miks ma peaksin Oti pärast muretsema. Pean sõitma niimoodi, et tema peab kõvasti pingutama. Tean, et asjade sujudes suudan olla kiirem. See on eesmärk laupäevaks,“ lisas Evans esikoha eest peetava duelli kohta.